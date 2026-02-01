Café psy Café brocante des Cornières Sos
Café brocante des Cornières 20 Place Armand Fallières Sos Lot-et-Garonne
Tarif : 8 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Les cafés psy sont des moments d’échange et de partage animés par Sandrine psycho praticienne.
Thème les relations .
Pensez à réserver, les places sont limitées. .
