Café psy Café brocante des Cornières Sos

Café psy

Café brocante des Cornières 20 Place Armand Fallières Sos Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Les cafés psy sont des moments d’échange et de partage animés par Sandrine psycho praticienne.

Thème les relations .

Pensez à réserver, les places sont limitées. .

Café brocante des Cornières 20 Place Armand Fallières Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 32 89 43 sandmichel.therapeute@gmail.com

