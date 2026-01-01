Café Psycho Chez Louisette Cluny

Café Psycho

Chez Louisette 11 place de l’Abbatiale Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-19 19:00:00

fin : 2026-01-19 21:00:00

2026-01-19

Un espace de sens et de reliance

Un temps pour questionner, apprendre, comprendre, ouvrir de nouvelles perspectives, repartir avec des clefs/solutions.

Accueil dès 18h par Lola, avec ses délices du soir

Le thème sera choisi le soir même, en fonction des besoins et élans du groupe.

Animé par Perrine Bell

Public adultes

Réservation obligatoire .

Chez Louisette 11 place de l’Abbatiale Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 62 61 01 perrine.bell@gmail.com

English : Café Psycho

