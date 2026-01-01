Café Psycho Chez Louisette Cluny
Café Psycho Chez Louisette Cluny lundi 19 janvier 2026.
Café Psycho
Chez Louisette 11 place de l’Abbatiale Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-01-19 19:00:00
fin : 2026-01-19 21:00:00
2026-01-19
Un espace de sens et de reliance
Un temps pour questionner, apprendre, comprendre, ouvrir de nouvelles perspectives, repartir avec des clefs/solutions.
Accueil dès 18h par Lola, avec ses délices du soir
Le thème sera choisi le soir même, en fonction des besoins et élans du groupe.
Animé par Perrine Bell
Public adultes
Réservation obligatoire .
Chez Louisette 11 place de l’Abbatiale Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 62 61 01 perrine.bell@gmail.com
