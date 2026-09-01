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Café psycho-spiritualité Les Bucoliques Le Tréport

vendredi 18 septembre 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Les Bucoliques
Adresse
87B Rue Alexandre Papin
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Café psycho-spiritualité

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Venez participer au café psycho-spiritualité avec Maureen Richard et Charles Imbert.
Thème : Le doute.
Participation : une consommation.   .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21  librairie@lesbucoliques.fr

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English : Café psycho-spiritualité

L’événement Café psycho-spiritualité Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

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