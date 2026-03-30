Café PUR Des musiciens au service des églises (XVIIe et XVIIIe siècles) Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Café PUR Des musiciens au service des églises (XVIIe et XVIIIe siècles)

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 13:00:00

fin : 2026-04-02 14:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Qu’est-ce qu’un Café PUR ? Des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses de l’université du Mans sont interviewé.es par des étudiant.es sur un ouvrage publié aux Presses universitaires de Rennes. Vous pouvez apporter votre sandwich et les écouter café en mains ! Dans ce Café PUR, Laurent Bourquin et Benoît Musset, enseignants en histoire moderne, rendent hommage à leur collègue Sylvie Granger, spécialiste des métiers de la musique et de la danse au XVIIIe siècle, dont la contribution à ce domaine de recherche est salué dans cet ouvrage collectif, bouquet d’articles dédiés aux thématiques de la danse et de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles.

C’est gratuit et ouvert à toutes et tous ! .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

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L’événement Café PUR Des musiciens au service des églises (XVIIe et XVIIIe siècles) Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72