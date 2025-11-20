Café PUR Vendre l’exotisme. Épiciers de l’Ouest au XVIIIe siècle Le Mans
Café PUR Vendre l’exotisme. Épiciers de l’Ouest au XVIIIe siècle
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-20 12:30:00
fin : 2025-11-20 13:30:00
Qu’est-ce qu’un Café PUR ? Des enseignant.es de l’Université du Mans sont interviewé.es par des étudiant.es sur un ouvrage publié aux Presses universitaires de Rennes. Et vous pouvez les écouter café en mains ! Dans ce Café PUR, David Audibert brosse le portrait d’une profession qui connaît un essor remarquable au XVIIIe, entre métiers de luxe ou de semi-luxe, et qui diffuse des produits nouveaux et exotiques l’épicier !
C’est gratuit et ouvert à toutes et tous ! .
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64
