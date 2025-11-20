Café PUR Vendre l’exotisme. Épiciers de l’Ouest au XVIIIe siècle

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 12:30:00

fin : 2025-11-20 13:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Qu’est-ce qu’un Café PUR ? Des enseignant.es de l’Université du Mans sont interviewé.es par des étudiant.es sur un ouvrage publié aux Presses universitaires de Rennes. Et vous pouvez les écouter café en mains ! Dans ce Café PUR, David Audibert brosse le portrait d’une profession qui connaît un essor remarquable au XVIIIe, entre métiers de luxe ou de semi-luxe, et qui diffuse des produits nouveaux et exotiques l’épicier !

C’est gratuit et ouvert à toutes et tous ! .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café PUR Vendre l’exotisme. Épiciers de l’Ouest au XVIIIe siècle Le Mans a été mis à jour le 2025-11-06 par CDT72