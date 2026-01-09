Café ‘Racontages’ Tiers Lieu Magnac-Laval
Café ‘Racontages’ Tiers Lieu Magnac-Laval samedi 17 janvier 2026.
Café ‘Racontages’
Tiers Lieu 9 Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Venez au Tiers-Lieu pour partager et écouter des souvenirs et des anecdotes autour d’un café. .
Tiers Lieu 9 Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine tierslieumagnac87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café ‘Racontages’
L’événement Café ‘Racontages’ Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-01-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin