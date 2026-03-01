Café relationnel, apprendre à communiquer autrement Le PasSage Café associatif Romans-sur-Isère
Café relationnel, apprendre à communiquer autrement
Le PasSage Café associatif 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-12 19:30:00
fin : 2026-03-12 21:30:00
2026-03-12
Envie d’explorer de nouvelles façons de communiquer, de mieux prendre conscience de ce qui se joue dans vos relations?
Des outils vous seront ici proposés pour oser vous dire, comprendre, nourrir votre relation à l’autre mais aussi à vous-même.
Le PasSage Café associatif 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cafelepassage.org
English :
Would you like to explore new ways of communicating, and become more aware of what’s at stake in your relationships?
We’ll give you the tools you need to dare to express yourself, to understand and nurture your relationship with others, and with yourself.
