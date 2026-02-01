CAFÉ REMUE MÉNINGES LA CAFETIERE Aurignac
CAFÉ REMUE MÉNINGES
LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Début : 2026-02-09 18:30:00
Qui nous gouverne ? Telle est la question qui anime ce Café Remue Méninges !
Un débat, des échanges avec Marie-Pierre Cardona, professeure en philosophie et autrice .
Entrée libre. .
LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Who governs us? That’s the question driving this Café Remue Méninges!
