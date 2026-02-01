CAFÉ REMUE MÉNINGES LA CAFETIERE Aurignac

lundi 9 février 2026.

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

2026-02-09 18:30:00
Qui nous gouverne ? Telle est la question qui anime ce Café Remue Méninges !
Un débat, des échanges avec Marie-Pierre Cardona, professeure en philosophie et autrice .
Entrée libre.   .

+33 5 61 79 70 16  lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Who governs us? That’s the question driving this Café Remue Méninges!

