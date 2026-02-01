CAFÉ REMUE MÉNINGES LA CAFETIERE Aurignac

CAFÉ REMUE MÉNINGES

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 18:30:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Qui nous gouverne ? Telle est la question qui anime ce Café Remue Méninges !

Un débat, des échanges avec Marie-Pierre Cardona, professeure en philosophie et autrice .

Entrée libre. .

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Who governs us? That’s the question driving this Café Remue Méninges!

L’événement CAFÉ REMUE MÉNINGES Aurignac a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE