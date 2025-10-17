Café rencontre Angélique O. Chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz

Café rencontre Angélique O.

Chaussée du Pays de Retz Bibliothèque Olympe de Gouges La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17 18:30:00

2025-10-17

La bibliothèque Olympe de Gouges vous accueille pour un café rencontre avec Angélique O. à la Bernerie-en-Retz

Profitez de ce moment de détente et de rencontre autour de l’exposition d’Angélique O.. Venez discuter avec l’artiste pour échanger sur ses oeuvres

Chaussée du Pays de Retz Bibliothèque Olympe de Gouges La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com

English :

The Olympe de Gouges library welcomes you to a café rencontre with Angélique O. at La Bernerie-en-Retz

German :

Die Bibliothek Olympe de Gouges empfängt Sie zu einem Begegnungscafé mit Angélique O. in La Bernerie-en-Retz

Italiano :

La biblioteca Olympe de Gouges vi dà il benvenuto a un café rencontre con Angélique O. a La Bernerie-en-Retz

Espanol :

La biblioteca Olympe de Gouges le acoge en un café rencontre con Angélique O. en La Bernerie-en-Retz

L’événement Café rencontre Angélique O. La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2025-10-10 par I_OT Pornic