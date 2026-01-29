Café-rencontre au Pavillon Vallis Clara L’arrivée et l’évolution des premiers agriculteurs dans la vallée de l’Aisne et en France du nord… Oulches-la-Vallée-Foulon

Café-rencontre au Pavillon Vallis Clara L’arrivée et l’évolution des premiers agriculteurs dans la vallée de l’Aisne et en France du nord…

Un échange organisé avec l’Université Paris Cité…

La collaboration de l’archéologie, l’étude de l’expression matérielle du comportement des êtres humains du passé, et de la paléogénétique, l’étude de leur matériel héréditaire, l’ADN, permet un nouveau regard sur l’introduction et l’expansion de l’agriculture en Europe et en France du nord et, en particulier, dans la Vallée de l’Aisne entre 7000 et 4000 ans avant notre ère…

RV au Pavillon de Vauclair à 16h (durée 2h tout public sur réservation)… .

969 Route d’Hurtebise Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

An exchange organized with Université Paris Cité…

