Café-rencontre au Pavillon Vallis Clara Les civils oubliés de la Grande Guerre Oulches-la-Vallée-Foulon samedi 21 mars 2026.
969 Route d’Hurtebise Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Une autre facette de la Grande Guerre…
Plongez au cœur d’un chapitre moins connu de la guerre 14-18 celui des civils.
Entre privations, réquisitions, déportations et violences, des millions de femmes et d’hommes ont vécu une guerre souvent oubliée du récit national. Ce café-histoire mettra en lumière leur quotidien meurtri, mais aussi la naissance des premières actions humanitaires modernes.
Une rencontre passionnante pour mieux comprendre la Grande Guerre au-delà des tranchées.
RV au Pavillon de Vauclair à 16h (durée 1h30 café et collation offerts sur réservation)… .
969 Route d’Hurtebise Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr
English :
Another facet of the Great War…
