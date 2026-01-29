Café-rencontre au Pavillon Vallis Clara Les civils oubliés de la Grande Guerre Oulches-la-Vallée-Foulon

Café-rencontre au Pavillon Vallis Clara Les civils oubliés de la Grande Guerre

Une autre facette de la Grande Guerre…

Plongez au cœur d’un chapitre moins connu de la guerre 14-18 celui des civils.

Entre privations, réquisitions, déportations et violences, des millions de femmes et d’hommes ont vécu une guerre souvent oubliée du récit national. Ce café-histoire mettra en lumière leur quotidien meurtri, mais aussi la naissance des premières actions humanitaires modernes.

Une rencontre passionnante pour mieux comprendre la Grande Guerre au-delà des tranchées.

RV au Pavillon de Vauclair à 16h (durée 1h30 café et collation offerts sur réservation)… .

969 Route d’Hurtebise Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

