Café rencontre avec Armelle Guégant

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La médiathèque vous propose de venir rencontrer Armelle Guégant, autrice et relieure d’art à Montargis. Son dernier roman, Triple Chance, est un polar dont l’intrigue se déroule dans les années 70 sur notre territoire.

La médiathèque vous propose de venir rencontrer Armelle Guégant, autrice et relieure d’art à Montargis. Son dernier roman, Triple Chance, est un polar dont l’intrigue se déroule dans les années 70 sur notre territoire.

Autour d’un café, vous aurez le plaisir de la rencontrer et de découvrir son univers et son processus d’écriture. Sur inscription .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

The media library invites you to meet Armelle Guégant, author and bookbinder based in Montargis. Her latest novel, Triple Chance, is a detective story set in the 70s in Montargis.

L’événement Café rencontre avec Armelle Guégant Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-22 par OT 3CBO