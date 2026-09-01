Informations pratiques

Château-Renard

Café rencontre avec Balthazar Dombret

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Café rencontre avec Balthazar Dombret Doctorant en histoire

La médiathèque vous propose de venir rencontrer Balthazar Dombret dont la thèse en Histoire porte sur la manière dont les Parisiens ont vécu et raconté les violences du quotidien entre 1900 et 1932.

À travers l’étude des registres des commissariats des quartiers, vous pourrez en apprendre plus sur la vie quotidienne et judiciaire au début du XXe siècle, mais aussi sur les méthodes de recherches dans les centres d’archives.

Gratuit, sur inscription. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Café Meeting with Balthazar Dombret—Ph.D. Candidate in History

L’événement Café rencontre avec Balthazar Dombret Château-Renard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO