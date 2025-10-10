Café Rencontre avec Camille Elbaz Le Polyèdre Bazas

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Rencontre avec Camille Elbaz, autrice de « Seconde vie d’une immortelle » (Ed. Baudelaire, 2024), dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale.

Camille Elbaz découvre à l’âge de 11 ans la faculté rare d’exercer un contrôle sur ses rêves non seulement sur leur contenu, mais aussi sur leur déroulement.

L’ autrice commence alors secrètement à écrire l’histoire de ses rêves, intimement persuadée qu’ils ont un véritable potentiel et une réelle signification.

À l’âge de 27 ans, sa faculté prend tout son sens lorsque le diagnostic tombe elle est autiste Asperger.

Aujourd’hui, elle perçoit ses rêves comme une sorte de seconde chance ; celle qui lui permet, en tant qu’autiste, de mieux comprendre les différents aspects du monde dans lequel nous vivons, et ce, de la manière la plus et ce, de la manière la plus neurotypique possible.

