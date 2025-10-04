Café rencontre Bibliothèque de Rives – Albert Camus Rives

Café rencontre avec Mathieu Munoz

La bibliothèque de Rives vous invite à un café rencontre avec l’auteur régional Mathieu Munoz.

Venez échanger avec lui sur son parcours, ses œuvres et sa passion pour l’écriture, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Samedi 4 octobre à 10h – un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de littérature !

Bibliothèque de Rives – Albert Camus 110 rue du 8 mai 1945, 38140 rives Rives 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 93 17 98 https://www.biblio-paysvoironnais.fr/

Mathieu Muñoz