Café-rencontre DYS Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der

Café-rencontre DYS Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

L’association Apedys propose un café-rencontre destiné aux parents d’enfants présentant des difficultés d’apprentissage, aux adolescents ou adultes s’interrogeant sur la nature d’éventuelles difficultés rencontrées lors de leurs parcours d’études ou de leur vie professionnelle, mais aussi à chacun des professionnels qui accompagne au quotidien des personnes concernées par l’ensemble de ces troubles Dys.

Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est 03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Moment d’échange et de rencontre autour des troubles DYS. Animé par l’association APEDYS 52. échange rencontre

