CAFÉ RENCONTRE “HISTOIRE DE NOS VILLAGES” Château-Renard

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Gratuit

Début : 2026-01-22 18:00:00
2026-01-22

Partagez un moment convivial autour de l’histoire et des souvenirs de nos villages, en compagnie d’un historien local. Une rencontre ouverte à tous pour découvrir et échanger sur notre patrimoine commun.
Gratuit, sur inscription.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 

