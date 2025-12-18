CAFÉ RENCONTRE “HISTOIRE DE NOS VILLAGES” Château-Renard
CAFÉ RENCONTRE “HISTOIRE DE NOS VILLAGES” Château-Renard jeudi 22 janvier 2026.
CAFÉ RENCONTRE “HISTOIRE DE NOS VILLAGES”
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 18:00:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
CAFÉ RENCONTRE
“HISTOIRE DE NOS VILLAGES”
Partagez un moment convivial autour de l’histoire et des souvenirs de nos villages, en compagnie d’un historien local. Une rencontre ouverte à tous pour découvrir et échanger sur notre patrimoine commun.
Gratuit, sur inscription. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CAFÉ RENCONTRE
?THE HISTORY OF OUR VILLAGES?
L’événement CAFÉ RENCONTRE “HISTOIRE DE NOS VILLAGES” Château-Renard a été mis à jour le 2025-12-18 par OT 3CBO