Café rencontre Initiation Kinball Planguenoual Lamballe-Armor
Café rencontre Initiation Kinball Planguenoual Lamballe-Armor samedi 20 décembre 2025.
Café rencontre Initiation Kinball
Planguenoual Gymnase Jouan Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 16:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Un sport collectif unique, dans une ambiance fun et conviviale, plaisir et rires garantis !
Organisé par la MJC de Lamballe. Ouvert à tous. .
Planguenoual Gymnase Jouan Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 28 34 82
English :
L’événement Café rencontre Initiation Kinball Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor