Café rencontre Kalmire Kef Château-Renard

Café rencontre Kalmire Kef

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Rencontrez l’illustratrice et bédéiste Kalmire Kef pour découvrir son univers, son parcours et ses projets !

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

English :

Meet illustrator and cartoonist Kalmire Kef to discover her world, her career and her projects!

