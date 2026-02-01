Café rencontre Kalmire Kef Château-Renard
Café rencontre Kalmire Kef Château-Renard samedi 14 février 2026.
Café rencontre Kalmire Kef
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Début : 2026-02-14 14:30:00
2026-02-14
Rencontrez l’illustratrice et bédéiste Kalmire Kef pour découvrir son univers, son parcours et ses projets !
English :
Meet illustrator and cartoonist Kalmire Kef to discover her world, her career and her projects!
