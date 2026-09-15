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Café rencontre : La place des femmes dans l’architecture Maison de l’Égalité Femmes-Hommes Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Égalité Femmes-Hommes · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Maison de l'Égalité Femmes-Hommes
Adresse
26A rue Chanzy
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Café rencontre : La place des femmes dans l’architecture

Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison de l’Égalité vous propose d’aborder le patrimoine par le prisme du métier d’architecte.
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Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27  egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

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English : Coffee and a chat: The role of women in architecture

To mark European Heritage Days, the Maison de l’Égalité invites you to explore heritage through the lens of the architectural profession.

L’événement Café rencontre : La place des femmes dans l’architecture Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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