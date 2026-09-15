Café rencontre : La place des femmes dans l’architecture Maison de l’Égalité Femmes-Hommes Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Café rencontre : La place des femmes dans l’architecture

Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison de l’Égalité vous propose d’aborder le patrimoine par le prisme du métier d’architecte.

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Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

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English : Coffee and a chat: The role of women in architecture

To mark European Heritage Days, the Maison de l’Égalité invites you to explore heritage through the lens of the architectural profession.

L’événement Café rencontre : La place des femmes dans l’architecture Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan