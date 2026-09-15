Café rencontre : La place des femmes dans l’architecture Maison de l’Égalité Femmes-Hommes Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Égalité Femmes-Hommes · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Café rencontre : La place des femmes dans l’architecture
Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison de l’Égalité vous propose d’aborder le patrimoine par le prisme du métier d’architecte.
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Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
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English : Coffee and a chat: The role of women in architecture
To mark European Heritage Days, the Maison de l’Égalité invites you to explore heritage through the lens of the architectural profession.
L’événement Café rencontre : La place des femmes dans l’architecture Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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