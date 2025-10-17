Café-rencontre MJC Lamballe Lamballe-Armor

Café-rencontre MJC Lamballe Lamballe-Armor vendredi 17 octobre 2025.

Café-rencontre

MJC Lamballe 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Jeux’Discute

Un moment pour se rencontrer, partager et discuter en toute simplicité.

Ouvert à tout le monde. .

MJC Lamballe 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café-rencontre Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor