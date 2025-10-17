Café-rencontre MJC Lamballe Lamballe-Armor
Café-rencontre MJC Lamballe Lamballe-Armor vendredi 17 octobre 2025.
Café-rencontre
MJC Lamballe 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 20:00:00
2025-10-17
Jeux’Discute
Un moment pour se rencontrer, partager et discuter en toute simplicité.
Ouvert à tout le monde. .
MJC Lamballe 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37
