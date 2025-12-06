CAFÉ-RENCONTRE LITTÉRAIRE Courtenay

CAFÉ-RENCONTRE LITTÉRAIRE

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Début : 2025-12-06 17:00:00

Venez nourrir votre curiosité littéraire autour des

lectures incontournables de l’hiver !

Les médiathèques de Château-Renard et Courtenay s’associent à la librairie Chifoumi pour un moment d’échange convivial. .

English :

Come and feed your literary curiosity with

winter?s must-reads!

