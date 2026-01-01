Café-rencontre Le Point Central Royan

Café-rencontre

Le Point Central 3 bd de la République Royan Charente-Maritime

Début : 2026-01-29 16:30:00

fin : 2026-02-26 18:30:00

2026-01-29 2026-02-26 2026-03-26 2026-04-30 2026-05-28 2026-06-25

Le café-rencontre est un moment de partage amical et convivial qui s’adresse aux familles (parents, conjoints, fratries, enfants…) et amis accompagnant une personne en souffrance psychique.

Le Point Central 3 bd de la République Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 41 54 17@unafam.org

English :

The café-rencontre is a friendly, informal gathering for families (parents, spouses, siblings, children…) and friends accompanying a person suffering from mental illness.

