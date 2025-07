Café rencontres du secours Catholique Union Jeanne d’Arc Pertuis

Café rencontres du secours Catholique Union Jeanne d’Arc Pertuis vendredi 4 juillet 2025.

Café rencontres du secours Catholique

Vendredi 4 juillet 2025 à partir de 14h. Union Jeanne d’Arc 54 rue des moulins Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 14:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Participez au café rencontres organisé par le secours catholique le vendredi 4 juillet à 14h.

.

Union Jeanne d’Arc 54 rue des moulins Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 66 21 46 pertuis.840@secours-catholique.org

English :

Join the café rencontres organized by the Catholic Relief Services on Friday, July 4 at 2pm.

German :

Nehmen Sie am Begegnungscafé teil, das von der Katholischen Nothilfe am Freitag, den 4. Juli um 14 Uhr organisiert wird.

Italiano :

Partecipate agli incontri del caffè organizzati dai Servizi di soccorso cattolici venerdì 4 luglio alle 14.00.

Espanol :

Únase a las reuniones de café organizadas por los Servicios Católicos de Socorro el viernes 4 de julio a las 14.00 horas.

L’événement Café rencontres du secours Catholique Pertuis a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme de Pertuis