Café rencontres du secours Catholique Union Jeanne d’Arc Pertuis

Café rencontres du secours Catholique Union Jeanne d’Arc Pertuis vendredi 5 septembre 2025.

Café rencontres du secours Catholique

Vendredi 5 septembre 2025 à partir de 14h. Union Jeanne d’Arc 68 rue Jean d’Arc (ex-54 rue des Moulins) Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Début : 2025-09-05 14:00:00

2025-09-05

Participez au café rencontres organisé par le secours catholique le vendredi 5 septembre à 14h.

Comme chaque premier vendredi du mois, le Secours-Catholique organise un moment de partage autour d’une boisson (chaude ou froide).

Entrée gratuite.

UJA 68 rue Jean d’Arc (ex-54 rue des Moulins) .

Union Jeanne d’Arc 68 rue Jean d’Arc (ex-54 rue des Moulins) Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 66 21 46 pertuis.840@secours-catholique.org

English :

Join the café rencontres organized by the Catholic Relief Services on Friday, September 5 at 2pm.

German :

Nehmen Sie am Begegnungscafé teil, das von der Katholischen Nothilfe am Freitag, den 5. September um 14 Uhr organisiert wird.

Italiano :

Partecipate agli incontri del caffè organizzato dai Servizi di soccorso cattolici venerdì 5 settembre alle 14.00.

Espanol :

Únase a las reuniones de café organizadas por los Servicios Católicos de Socorro el viernes 5 de septiembre a las 14.00 horas.

L’événement Café rencontres du secours Catholique Pertuis a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de Pertuis