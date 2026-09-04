Informations pratiques

Lesneven

Café Réno « comment combattre l’humidité ? »

CLCL 12, boulevard des frères Lumière Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08 20:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Condensation, infiltrations, remontées capillaires… Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’une humidité excessive au sein d’un logement. Lors de ce café réno, le conseiller Tinergie vous aidera à en identifier les causes et à opter pour les mesures adéquates.

Ouvert à tous, gratuit, sur inscription. .

CLCL 12, boulevard des frères Lumière Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 11 77

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English :

L’événement Café Réno « comment combattre l’humidité ? » Lesneven a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne