Café Réno « comment combattre l’humidité ? » CLCL Lesneven
jeudi 8 octobre 2026 · CLCL · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Café Réno « comment combattre l’humidité ? »
CLCL 12, boulevard des frères Lumière Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:30:00
fin : 2026-10-08 20:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Condensation, infiltrations, remontées capillaires… Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’une humidité excessive au sein d’un logement. Lors de ce café réno, le conseiller Tinergie vous aidera à en identifier les causes et à opter pour les mesures adéquates.
Ouvert à tous, gratuit, sur inscription. .
CLCL 12, boulevard des frères Lumière Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 11 77
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English :
L’événement Café Réno « comment combattre l’humidité ? » Lesneven a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
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