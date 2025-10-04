Café « Rentrée littéraire » Espace Média Grand Narbonne Narbonne

Café « Rentrée littéraire » Espace Média Grand Narbonne Narbonne samedi 4 octobre 2025.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

La Rentrée littéraire d’automne racontée par les bibliothécaires, à travers une sélection variée de coups de cœur.

Un temps d’échanges et de partage de lectures autour d’un café vous sera proposé.

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frederic Mistral, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468434040 https://mediatheques.legrandnarbonne.com

