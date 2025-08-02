Café réparation à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
Café réparation à l'Escalier Saint-Léonard-de-Noblat samedi 2 août 2025.
Café réparation à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-02
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-08-02 2025-09-15 2025-10-04 2025-10-20 2025-11-08 2025-11-17 2025-12-06 2025-12-15
L’Escalier et ses bénévoles vous concoctent un nouveau rendez-vous, participatif et convivial un Café Réparation.
Principal objectif éviter de jeter les objets du quotidien qui peuvent encore servir, en les réparant ou en apprenant à les réparer.
Ce temps d’échange et d’apprentissage aura lieu le premier samedi du mois et le 3ème lundi du mois à l’Escalier et fera se rencontrer des bricoleurs avertis et des personnes qui ont du matériel hors service. Les uns montrant ou apprenant aux autres comment s’y prendre. .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 36 animation@lescalier87.org
