Café réparation à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Café réparation à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

2025-08-02 2025-09-15 2025-10-04 2025-10-20 2025-11-08 2025-11-17 2025-12-06 2025-12-15

L’Escalier et ses bénévoles vous concoctent un nouveau rendez-vous, participatif et convivial un Café Réparation.

Principal objectif éviter de jeter les objets du quotidien qui peuvent encore servir, en les réparant ou en apprenant à les réparer.

Ce temps d’échange et d’apprentissage aura lieu le premier samedi du mois et le 3ème lundi du mois à l’Escalier et fera se rencontrer des bricoleurs avertis et des personnes qui ont du matériel hors service. Les uns montrant ou apprenant aux autres comment s’y prendre. .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

