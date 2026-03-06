Café réparation à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
Café réparation à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat samedi 7 mars 2026.
Café réparation à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Dans le cadre de Saint Léo Festi’jeux et en partenariat avec les Joueurs De Noblat , L’Escalier tiers-lieu miaulétou et ses bénévoles réparateurs proposent une matinée réparation spécial Jeux et jouets .
De 10h à12h, nos bricoleurs s’attelleront à réparer les jouets défaillants.
Mais vous pouvez venir quand même avec vos autres matériels, nous les prendrons et les réparerons aussi
Avant de jeter, venez tenter de réparer ensemble !
Café associatif ouvert.
Une démarche écologique, économique et c .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org
