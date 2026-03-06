Café réparation à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Café réparation à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

2026-03-07

2026-03-07

Dans le cadre de Saint Léo Festi’jeux et en partenariat avec les Joueurs De Noblat , L’Escalier tiers-lieu miaulétou et ses bénévoles réparateurs proposent une matinée réparation spécial Jeux et jouets .

De 10h à12h, nos bricoleurs s’attelleront à réparer les jouets défaillants.

Mais vous pouvez venir quand même avec vos autres matériels, nous les prendrons et les réparerons aussi

Avant de jeter, venez tenter de réparer ensemble !

Café associatif ouvert.

Une démarche écologique, économique et c .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

