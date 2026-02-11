Café Réparation au Bêta Lab Bêta Lab Melle
Café Réparation au Bêta Lab Bêta Lab Melle samedi 21 février 2026.
Café Réparation au Bêta Lab
Bêta Lab 5 rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Des bénévoles (ça peut être vous) vous proposent de vous aider à réparer vos objets cassés.
Elles·ils ont un peu d’huile de coude à revendre, mais aussi beaucoup d’envies et de savoir-faire à partager avec vous !
Vous pouvez aussi proposer vos talents aussi petits ou gigantesques soient-ils dans le domaine de la réparation, du rafistolage, de l’entretien, de la couture… .
Bêta Lab 5 rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 61 contact@lebetalab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café Réparation au Bêta Lab
L’événement Café Réparation au Bêta Lab Melle a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Pays Mellois