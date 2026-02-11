Café Réparation au Bêta Lab Bêta Lab Melle

Café Réparation au Bêta Lab Bêta Lab Melle samedi 21 février 2026.

Bêta Lab 5 rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

2026-02-21
2026-02-21

Des bénévoles (ça peut être vous) vous proposent de vous aider à réparer vos objets cassés.
Elles·ils ont un peu d’huile de coude à revendre, mais aussi beaucoup d’envies et de savoir-faire à partager avec vous !
Vous pouvez aussi proposer vos talents aussi petits ou gigantesques soient-ils dans le domaine de la réparation, du rafistolage, de l’entretien, de la couture…   .

contact@lebetalab.fr

