Café Réparation Maison de quartier des Aubépins Chalon-sur-Saône samedi 18 octobre 2025.
Café Réparation
Maison de quartier des Aubépins 8 rue du Pont de Fer Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18 18:30:00
Un objet en panne, défectueux … apportez-le.
Ensemble, nous essaierons de le réparer !
Les Cafés Réparation sont ouverts à tous.
Samedi 18/10/2025 de 14h30 à 18h30.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles que ce soit pour l’accueil ou les réparations, prenez contact avec nous par téléphone ou mail ! .
Maison de quartier des Aubépins 8 rue du Pont de Fer Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 35 37 cafereparationchalon71@gmail.com
