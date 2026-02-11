Café Réparation Maison Verte Chalon-sur-Saône
Café Réparation Maison Verte Chalon-sur-Saône vendredi 20 mars 2026.
Café Réparation
Maison Verte 2 rue André Malraux Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-03-20 14:30:00
fin : 2026-03-20 18:30:00
2026-03-20
Café Réparation à la Maison Verte!
Vendredi 20 mars de 14h30 à 18h30
Venez réparer plutôt que jeter !
Apportez vos objets en panne (petit électroménager, jouets, vélos) et profitez d’un moment convivial autour d’un café avec nos réparateurs bénévoles
Entrée libre boîtes à dons .
Maison Verte 2 rue André Malraux Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 26 18 23 cafereparationchalon71@gmail.com
