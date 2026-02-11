Café Réparation Maison Verte Chalon-sur-Saône

Café Réparation

Maison Verte 2 rue André Malraux Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-03-20 14:30:00

fin : 2026-03-20 18:30:00

2026-03-20

Café Réparation à la Maison Verte!

Vendredi 20 mars de 14h30 à 18h30

Venez réparer plutôt que jeter !

Apportez vos objets en panne (petit électroménager, jouets, vélos) et profitez d’un moment convivial autour d’un café avec nos réparateurs bénévoles

Entrée libre boîtes à dons .

Maison Verte 2 rue André Malraux Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 26 18 23 cafereparationchalon71@gmail.com

