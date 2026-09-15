Café Réparation Chalon-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Café Réparation
26 rue de la Paix Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Café Réparation au Pôle associatif de la Paix !
Venez réparer plutôt que jeter !
Apportez vos objets en panne (petit électroménager, jouets, vélos) et profitez d’un moment convivial autour d’un café avec les réparateurs bénévoles
Entrée libre – boîtes à dons – un objet par personne
Renseignements au 06 36 26 18 23 .
26 rue de la Paix Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 26 18 23 cafereparationchalon71@gmail.com
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English : Café Réparation
L’événement Café Réparation Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-01 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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