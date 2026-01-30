Café Réparation Objethèque-café Châtellerault

Café Réparation

Objethèque-café 10 rue Saint Just Châtellerault Vienne

2026-03-07

Un textile à recoudre ? Une cafetière qui ne fait plus de café ? Un meuble à recoller ? Un vélo qui déraille ? Un ordinateur qui déraille ?

Le café réparation est le lieu idéal pour lutter contre l’obsolescence programmée, l’amoncellement des déchets et leurs conséquences environnementales et humaines, en plus de permettre de passer un bon moment en toute convivialité.

Des bricolobénévoles passionnés seront présents pour contribuer avec vous à remettre en état tout ce qui peut l’être.

L’association Mode d’Emploi 86 sera présente avec un atelier d’impression 3D, qui permettra de refabriquer des pièces à remplacer sur vos objets. .

+33 6 95 31 82 91 contact@esprikolibri.org

