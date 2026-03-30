Café réparation Micro Folie Civray

Café réparation

Micro Folie 2, place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Ton grille-pain fait grève ? Ta cafetière boude ? On a une solution CAFÉ RÉPARATION (et bonne humeur garantie)

Le concept Tu viens avec ton petit appareil électrique en panne … On t’aide à lui redonner vie. (et promis, pas besoin d’être un pro du bricolage)

Au programme

– astuces de réparation

– entraide

– convivialité

– et peut-être un objet sauvé de la poubelle

Parce que réparer, c’est cool. Et jeter, c’est dépassé. .

Micro Folie 2, place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

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English : Café réparation

L’événement Café réparation Civray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou