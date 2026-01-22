Café-réparation électroménager Tri-Cycle enchanté Brantôme en Périgord

Café-réparation électroménager

Tri-Cycle enchanté 94 impasse Combe Curade Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Venez apprendre et réparer vous-même vos appareils électroménagers dans notre atelier, avec nos outils et l’accompagnement d’un professionnel. Sur inscription. Cotisation: 10€ à l’année.

Venez apprendre et réparer vous-même vos appareils électroménagers dans notre atelier, avec nos outils et l’accompagnement d’un professionnel. Sur inscription. Cotisation: 10€ à l’année. .

Tri-Cycle enchanté 94 impasse Combe Curade Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 04 contact@tricycleenchante.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café-réparation électroménager

Come and learn how to repair your own household appliances in our workshop, with our tools and the support of a professional. Registration required. Membership: 10? per year.

L’événement Café-réparation électroménager Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-01-19 par Val de Dronne