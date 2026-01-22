Café-réparation électroménager Tri-Cycle enchanté Brantôme en Périgord
Café-réparation électroménager
Tri-Cycle enchanté 94 impasse Combe Curade Brantôme en Périgord Dordogne
Venez apprendre et réparer vous-même vos appareils électroménagers dans notre atelier, avec nos outils et l’accompagnement d’un professionnel. Sur inscription. Cotisation: 10€ à l’année.
Tri-Cycle enchanté 94 impasse Combe Curade Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 04 contact@tricycleenchante.fr
English : Café-réparation électroménager
Come and learn how to repair your own household appliances in our workshop, with our tools and the support of a professional. Registration required. Membership: 10? per year.
