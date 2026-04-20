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Café réparation Salle de l’eden Erquy

Café réparation Salle de l’eden Erquy mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Salle de l'eden

Adresse : 14 Rue Castelnau

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Erquy

Café réparation

Salle de l’eden 14 Rue Castelnau Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Apprenez à réparer vos objets du quotidien avec des réparateurs bénévoles.   .

Salle de l’eden 14 Rue Castelnau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Café réparation Erquy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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