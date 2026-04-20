Café réparation Salle de l’eden Erquy
Café réparation Salle de l’eden Erquy mercredi 27 mai 2026.
Erquy
Café réparation
Salle de l’eden 14 Rue Castelnau Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Apprenez à réparer vos objets du quotidien avec des réparateurs bénévoles. .
Salle de l’eden 14 Rue Castelnau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Café réparation Erquy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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