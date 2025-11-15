Café réparation Espace Pierre et Marie Curie, Saint Nicolas Granville

Café réparation

Espace Pierre et Marie Curie, Saint Nicolas 401 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

2025-11-15 09:30:00

2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Le café réparation La Dépannette, associé à l’association Rejouets, invite chacun à apporter objets défectueux ou en panne et tenter de leur donner une deuxième vie.

Les réparateurs (bénévoles) seront présents pour diagnostiquer, tester et réparer avec vous objets ménagers, électriques, vélos, etc.

La CHARTE de la Dépannette

– On répare ensemble on répare avec vous, pas à votre place

– Le succès n’est pas garanti On fera de notre mieux pour sauver votre appareil. Il n’y a pas de garantie de réparation, ou de dégâts éventuels

– Repartez comme vous êtes venu qu’il soit réparé ou non, vous repartez avec votre appareil. Nous n’avons pas de lieu de récupération des objets non réparables direction la déchetterie !

– Partagez un objet à la fois, vous pouvez emmener plusieurs objets mais vous reprendrez la file d’attente pour chaque objet

– Prix libre ! Soutenez la Dépannette en faisant un don, ça paie le café et les outils

Participation libre .

Espace Pierre et Marie Curie, Saint Nicolas 401 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 9 83 04 98 96

