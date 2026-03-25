Café réparation Iki Place du Général Michelin Commenailles

Café réparation Iki Place du Général Michelin Commenailles samedi 11 juillet 2026.

Café réparation Iki

Place du Général Michelin Fablab Atelier Made In iKi Bresse du Jura Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-09-12 2026-10-03 2026-11-14 2026-12-12

C’est quoi un Café Réparation ?

C’est un lieu de rencontre et de convivialité ?? où l’on apprend à réparer soi-même au lieu de jeter. Petit électroménager, informatique, couture ou bricolage … on tente tout autour d’un bon café !

Entrée libre et gratuite (une participation libre est possible pour soutenir l’association).

Venez partager un savoir-faire, sauver un objet ou simplement discuter !

Ensemble, luttons contre le gaspillage !

#Environnement #Solidarité #AntiGaspillage #CaféRéparation #VieLocale #RéparerCestMieuxQueJeter   .

Place du Général Michelin Fablab Atelier Made In iKi Bresse du Jura Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 76 23  repaircafe@madeiniki.org

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English : Café réparation Iki

L’événement Café réparation Iki Commenailles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu

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