Café réparation Iki Place du Général Michelin Commenailles

Café réparation Iki

Place du Général Michelin Fablab Atelier Made In iKi Bresse du Jura Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-09-12 2026-10-03 2026-11-14 2026-12-12

C’est quoi un Café Réparation ?

C’est un lieu de rencontre et de convivialité ?? où l’on apprend à réparer soi-même au lieu de jeter. Petit électroménager, informatique, couture ou bricolage … on tente tout autour d’un bon café !

Entrée libre et gratuite (une participation libre est possible pour soutenir l’association).

Venez partager un savoir-faire, sauver un objet ou simplement discuter !

Ensemble, luttons contre le gaspillage !

#Environnement #Solidarité #AntiGaspillage #CaféRéparation #VieLocale #RéparerCestMieuxQueJeter .

Place du Général Michelin Fablab Atelier Made In iKi Bresse du Jura Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 76 23 repaircafe@madeiniki.org

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English : Café réparation Iki

L’événement Café réparation Iki Commenailles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu