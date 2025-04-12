Café Réparation Iki FabLab FabLab Atelier Made in Iki Commenailles

Café Réparation Iki FabLab

FabLab Atelier Made in Iki 5 place du général Michelin Commenailles Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:30:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-12-13

Chaque 2ème samedi du mois au Fablab de Commenailles, Café réparation iki change la donne !

Lors de ces ateliers, des dépan’acteurs bénévoles proposent gracieusement leurs services pour réparer les objets du quotidien, avec l’aide de leurs propriétaires, car l’objectif est de réparer ensemble, d’apprendre et d’échanger, dans une ambiance conviviale.

Si l’entrée est libre, une contribution volontaire de quelques euros en fonction de la réparation est la bienvenue. .

FabLab Atelier Made in Iki 5 place du général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 76 23 repaircafe@madeiniki.org

