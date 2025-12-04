Café Réparation Iki, on répare ensemble ? Commenailles
Café Réparation Iki, on répare ensemble ? Commenailles samedi 13 décembre 2025.
Café Réparation Iki, on répare ensemble ?
5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Objet cassé, en panne ? Ne le jetez pas, et si on essayait de le réparer ensemble !
Petit électroménager, informatique, électronique, couture, vélos/cycles, objets divers. .
5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 76 23 repaircafe@madeiniki.org
