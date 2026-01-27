Café Réparation Iki, on répare ensemble ? Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Café Réparation Iki, on répare ensemble ?

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 12:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Objet cassé, en panne ? Ne le jetez pas, et si on essayait de le réparer ensemble !

Petit électroménager, informatique, électronique, couture, vélos/cycles, objets divers. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 76 23 repaircafe@madeiniki.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café Réparation Iki, on répare ensemble ?

L’événement Café Réparation Iki, on répare ensemble ? Commenailles a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme JurAbsolu