Café Réparation Iki, on répare ensemble ? Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Début : 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 12:30:00
2026-03-14
Objet cassé, en panne ? Ne le jetez pas, et si on essayait de le réparer ensemble !
Petit électroménager, informatique, électronique, couture, vélos/cycles, objets divers. .
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 76 23 repaircafe@madeiniki.org
