Café réparation Labouheyre

On vous donne rendez-vous au Café des Sports- Chez Maritchu de Labouheyre pour un moment convivial autour de la réparation
Samedi 18 Octobre, de 10h à 12h
Avec nos 4 bénévoles, nous réparons ensemble vos petits objets et petit électroménager (pas d’informatique).
Pourquoi réparer ?
Parce que chaque objet réparé, c’est un déchet en moins.
Parce qu’on évite d’acheter du neuf inutilement.
Parce qu’on apprend, on échange, on partage un savoir-faire précieux.
Venez avec vos objets, votre curiosité et votre bonne humeur !
Ensemble, faisons vivre la transition zéro déchet, un geste à la fois
Une boîte à don sera mise à disposition. .
Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 48 65 56
