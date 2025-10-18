Café réparation Labouheyre

On vous donne rendez-vous au Café des Sports- Chez Maritchu de Labouheyre pour un moment convivial autour de la réparation

Samedi 18 Octobre, de 10h à 12h

Avec nos 4 bénévoles, nous réparons ensemble vos petits objets et petit électroménager (pas d’informatique).

Pourquoi réparer ?

Parce que chaque objet réparé, c’est un déchet en moins.

Parce qu’on évite d’acheter du neuf inutilement.

Parce qu’on apprend, on échange, on partage un savoir-faire précieux.

Venez avec vos objets, votre curiosité et votre bonne humeur !

Ensemble, faisons vivre la transition zéro déchet, un geste à la fois

Une boîte à don sera mise à disposition. .

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 48 65 56

