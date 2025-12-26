Café Réparation 5 bd Anatole France Le Mans

Café Réparation

5 bd Anatole France 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Apportez vos objets et petits électromenagers endommagés et apprenez à les réparer dans une ambiance solidaire et conviviale

5 bd Anatole France 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

Bring your damaged objects and small appliances and learn how to repair them in a friendly, supportive atmosphere

