Café Réparation La Recyclerie Naintré samedi 29 novembre 2025.

La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré

2025-11-29

2025-11-29

Un textile à recoudre ? Une cafetière qui ne fait plus de café ? Un meuble à recoller ? Un vélo qui déraille ? Un ordinateur qui déraille ? Le café réparation est le lieu idéal pour lutter contre l’obsolescence programmée, l’amoncellement des déchets et leurs conséquences environnementales et humaines, en plus de permettre de passer un bon moment en toute convivialité. Des « bricolobénévoles » passionnés seront présents pour contribuer avec vous à remettre en état tout ce qui peut l’être.

Ce Café Réparation est organisé dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui aura lieu du 22 au 30 novembre 2025 sur le territoire de Grand Châtellerault. .

La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

