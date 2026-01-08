Café réparation Ne jetez plus ! Salle de l’Eden Erquy

Café réparation Ne jetez plus !

Salle de l’Eden 14 Rue Castelnau Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

2026-03-04

Apprenez à réparer vos objets du quotidien avec des réparateurs bénévoles.

Un rendez-vous proposé par l’association Rêv’inventer. .

Salle de l’Eden 14 Rue Castelnau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

