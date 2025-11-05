Café Réparation Chez Job Quessoy

Café Réparation

Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 18:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Apprenez à réparer vos objets du quotidien avec des réparateurs bénévoles. Petits appareils électrique, vélos, outillage, électroportatif, couture, aide administratives… .

Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Café Réparation Quessoy a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor