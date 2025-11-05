Café Réparation Chez Job Quessoy

Café Réparation
Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 14:00:00
fin : 2025-11-05 18:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Apprenez à réparer vos objets du quotidien avec des réparateurs bénévoles. Petits appareils électrique, vélos, outillage, électroportatif, couture, aide administratives… .
Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne
