Café réparation Sauzé-Vaussais
Café réparation Sauzé-Vaussais samedi 22 novembre 2025.
Café réparation
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Café réparation
Samedi 22 novembre
De 9h à 12h
La Fabrik, 1 bis Rue du Baron, Sauzé-entre-Bois
Gratuit
Tout public
Retrouvez l’association Ecemer à la médiathèque La Fabrik. Un samedi par mois des réparateurs bénévoles vous proposent de réparer ensemble vos objets abîmés ou cassés. Un aspirateur, une machine à laver, une trottinette….. essayons de leur donner une seconde vie. .
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
English : Café réparation
German : Café réparation
Italiano :
Espanol : Café réparation
L’événement Café réparation Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Pays Mellois