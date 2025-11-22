Café réparation Sauzé-Vaussais

Café réparation

Café réparation

Samedi 22 novembre

De 9h à 12h

La Fabrik, 1 bis Rue du Baron, Sauzé-entre-Bois

Gratuit

Tout public

Retrouvez l’association Ecemer à la médiathèque La Fabrik. Un samedi par mois des réparateurs bénévoles vous proposent de réparer ensemble vos objets abîmés ou cassés. Un aspirateur, une machine à laver, une trottinette….. essayons de leur donner une seconde vie. .

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

