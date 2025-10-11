Café Réparation LAB’AUX Le Tiers-Lieu de l’Auxois Semur-en-Auxois

Café Réparation

LAB’AUX Le Tiers-Lieu de l’Auxois 43 Rue de Vigne Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05

Café Réparation et Portes Ouvertes

2ème étage, venez avec un objet en panne, un vêtement ou un ordinateur et nous ferons ensemble un diagnostic et si possible une réparation.

L’activité est ouverte à tous et proposé à prix libre pour les personnes qui ne sont pas membres de l’association.

Vous êtes réparateur, bricoleur et vous avez envie de nous aider bénévolement, vous êtes également le bienvenu.

C’est également le moment de venir voir l’association, de découvrir ces différentes activités et de nous rencontrer autour d’un moment convivial .

LAB’AUX Le Tiers-Lieu de l’Auxois 43 Rue de Vigne Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Café Réparation

L’événement Café Réparation Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)